Молодые спортсмены Прикамья прошли отбор на окружную «Туриаду»

В течение нескольких дней команды будут состязаться на велосипедных, водных и пешеходных дистанциях. Ожидаются также творческие и интеллектуальные конкурсы. 23 мая в церемонии закрытия «Туриады» примет участие полпред президента в ПФО Игорь Комаров. В этот день состоятся командные эстафеты, в том числе смешанная эстафета на Кубок Дружбы с участием зарубежных делегаций.