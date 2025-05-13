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Молодые спортсмены Прикамья прошли отбор на окружную «Туриаду»

Традиционный спортивно-туристский лагерь «Туриада» на этот раз соберет около 800 участников из всех регионов ПФО, а также представителей ДНР, ЛНР, команды Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, Киргизии и Монголии.

Традиционный спортивно-туристский лагерь «Туриада» на этот раз соберет около 800 участников из всех регионов ПФО, а также представителей ДНР, ЛНР, команды Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, Киргизии и Монголии.

В ходе этапа Кубка Пермского края по спортивному туризму на окружные соревнования отобрались Влада Сиротина, Мария Микрюкова и Роман Захаренко. Эти спортсмены усилят сборную Пермского края.

В течение нескольких дней команды будут состязаться на велосипедных, водных и пешеходных дистанциях. Ожидаются также творческие и интеллектуальные конкурсы. 23 мая в церемонии закрытия «Туриады» примет участие полпред президента в ПФО Игорь Комаров. В этот день состоятся командные эстафеты, в том числе смешанная эстафета на Кубок Дружбы с участием зарубежных делегаций.