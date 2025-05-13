В Ростовской области приостановили работу предприятия по переработке рыбы

В Ростовской области на 60 суток приостановили рыбоперерабатывающее предприятие. Радикальные меры потребовались после случая ботулизма, сообщили в управлении Роспотребназдора.
Площадку индивидуального предпринимателя взяли под особый контроль после ботулизма от вяленой рыбной продукции. Во время проверки зафиксировали грубые нарушения, в связи с чем все опечатали и составили протокол о временном запрете деятельности.
Позже решение надзорного ведомства поддержали в Неклиновском районном суде.
Напомним, ботулизм — тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему. В некоторых ситуациях болезнь приводит к летальному исходу. Возбудитель ботулизма обычно встречается в виде спор в воде и почве, а также в герметически закрытых консервах, солениях и копчениях.
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