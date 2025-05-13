Полиция Приморья разбирается с издевательствами над животными в частном приюте

Один из региональных telegram-каналов со слов местных жителей писал о приюте, расположенном в Артёме на территории частного домовладения по улице Новгородской, 12а. Местные жители утверждают, что владелица позиционирует себя как волонтёр-зоозащитник, но животные в приюте содержатся в таких условиях, что в этом, вероятно, есть признаки преступления, предусмотренного статьёй 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).
Собаки и кошки, которых передают в приют неравнодушные граждане, содержатся в приюте без какого-либо ухода — их просто запирают в вольерах. Калитки вольеров, по словам очевидцев, уже не открываются, так как вросли в землю. Животных не обеспечивают пищей и водой, не убирают отходы их жизнедеятельности. Звери, не имея возможности выбраться из закрытых вольеров, гибнут, но павших животных не убирают тоже: некоторые трупы уже разложились до скелетов либо обглоданы сородичами от безысходности.
Однако приют позиционируется хозяйкой как некий фонд помощи животным.
«На протяжении многих лет мы вынуждены жить рядом с этим адом, каждую ночь слушать вой умирающих собак, дышать вонью фекалий и разлагающихся тел. Наши дети видят страдания животных. Мы ничего не можем сделать. Обращались во все возможные инстанции, но ничего не добились. Помогите нам и этим несчастным животным. Собаки и кошки постоянно меняются, они умирают, пропадают, но появляются новые жертвы», — написали обращение соседи жуткого «приюта».
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность хозяина домовладения и все обстоятельства произошедшего.