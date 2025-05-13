Полиция Приморья разбирается с издевательствами над животными в частном приюте

Собаки и кошки, которых передают в приют неравнодушные граждане, содержатся в приюте без какого-либо ухода — их просто запирают в вольерах. Калитки вольеров, по словам очевидцев, уже не открываются, так как вросли в землю. Животных не обеспечивают пищей и водой, не убирают отходы их жизнедеятельности. Звери, не имея возможности выбраться из закрытых вольеров, гибнут, но павших животных не убирают тоже: некоторые трупы уже разложились до скелетов либо обглоданы сородичами от безысходности.