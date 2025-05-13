Еще одна дорога республиканского значения в Казахстане стала платной

Есть альтернатива, бесплатный объезд по маршруту: «Шу — Кайнар — Кенен — Карабастау — Каншенгель — Аксуйек — Бурылбайтал».
Для легковых автомобилей плата за проезд по отрезку длиной 175,8 километров не взимается, а для автобусов и грузового транспорта предусмотрены месячные и годовые абонементы. Для их оформления необходимо обратиться в колл-центр по номеру 1403.
Также доступна как постоплата, так и предварительная оплата. Для удобства водителей предусмотрена возможность онлайн-оплаты через банки второго уровня.
Ранее тоже заявляли о возможности приобретения месячного или годового абонемента. Например, стоимость годового для легковых автомобилей составит 1 МРП или 3 932 тенге (7,6 долларов). При этом, абонемент на автобусы и грузовые автомобили зависит от грузоподъемности.