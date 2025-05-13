В Приморье завели дело о картельном сговоре на 121 миллион рублей

В Приморском крае завели дело о картельном сговоре. Сумма — более 121 миллиона рублей. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональное УФАС.
По данным ведомства, три хозяйствующих субъекта подозревают в заключении и реализации антиконкурентного соглашения. Его целью было поддержание цен на торгах на перевозку угля.
Торги проводили для нужд теплоснабжающего предприятия края. Стороны одерживали победу в конкурсе с минимальным снижением цен от начальных максимальных. Для этого они прибегали к недобросовестной практике «таран». То есть манипулировали ценовыми показателями.
Если вина участников сговора найдет свое подтверждение, тогда им придется заплатить оборотные штрафы.