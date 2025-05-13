Дее — годик! В Приморском океанариуме отметили день рождения белухи

У Деи есть старшая сестра — трехлетняя Калина, которая активно участвует в демонстрациях навыков морских млекопитающих. Дея во многом тянется за сестрой, повторяя её движения и наблюдая за мамой Джессикой. Сейчас она уже начала есть рыбу и постепенно переходит на смешанное вскармливание. В настоящее время в Приморском океанариуме живут 10 белух: пять (три самки и два самца) — в главном корпусе, а остальные пять (четыре самки и один самец) — в акватории бухты Парис, где расположена база исследований морских млекопитающих.