Дее — годик! В Приморском океанариуме отметили день рождения белухи

Первый день рождения белухи Деи отметили в Приморском океанариуме во вторник, 13 мая. Годовалый юбилей стал настоящим праздником для самого животного, его тренеров и всего дельфинария. В честь этого события имениннице преподнесли необычный подарок — настоящий рыбный торт. Подробности торжества и интересные факты о Дее — в материале ИА PrimaMedia.
— Сегодня для всего нашего Приморского океанариума знаменательный день. Мы с трепетом ждали рождения этой красотки. И ровно год назад у нас уже второй раз появилась на свет белуха. Это достаточно уникальный случай. В России мы единственные, кому удалось получить потомство от белых китов. Ну и, соответственно, мы празднуем один год нашей самой младшей белухи Деи,
— поделился руководитель службы по работе с морскими млекопитающими Антон Брыков.
У Деи есть старшая сестра — трехлетняя Калина, которая активно участвует в демонстрациях навыков морских млекопитающих. Дея во многом тянется за сестрой, повторяя её движения и наблюдая за мамой Джессикой. Сейчас она уже начала есть рыбу и постепенно переходит на смешанное вскармливание. В настоящее время в Приморском океанариуме живут 10 белух: пять (три самки и два самца) — в главном корпусе, а остальные пять (четыре самки и один самец) — в акватории бухты Парис, где расположена база исследований морских млекопитающих.
Антон Брыков рассказал, что в естественной среде обитания белухи питаются в основном промысловыми видами рыб, такими как сельдь и лососевые. В океанариуме стараются максимально приблизить рацион белух к естественному, поэтому в их меню представлено от трех до пяти различных видов рыб.
— Особенно они любят жирную селедочку. Также им нравится горбуша, треска, навага, терпуг. И обязательно даем кальмара — источник чистого белка,
— рассказал Антон.
Специально для Деи сотрудники океанариума приготовили ко дню рождения необычный торт из съедобного для животных желе, которое используется в качестве поощрения. Украсили лакомство сельдью и корюшкой. Именинница по достоинству оценила угощение, с удовольствием лакомясь каждым кусочком.
Между белухами и тренерами сложились очень доверительные отношения. Корреспондент ИА PrimaMedia стал свидетелем трогательной картины: Дея играла с тренерами, проявляла ласку, «целовала» их и даже пыталась кружиться в танце.
Вальс в воде и китовые серенады: как проходят тренировки в Приморском океанариуме?
Белухи умеют крутить обручи, играть в баскетбол и наглядно показывать свою любовь к тренеру.
Дея пока не демонстрирует сложных трюков в силу своего юного возраста. В арсенале годовалой белухи — лишь помахивание хвостиком и игры с мячом. Однако, по словам старшего тренера Елизаветы Чижовой, которая занимается с Деей с самого рождения, юная белуха обладает ярким характером и постоянно стремится привлечь к себе внимание. Она то и дело выпрыгивает из воды, издает разнообразные звуки, кружится и выполняет забавные пируэты.
— Она очень контактная, тактильная и любопытная. Дея немножко своенравная и даже хулиганистая. Часто поступает по-своему. Например, на тренировке, когда нужно просто стоять рядом с мамой, она может уплыть и начать демонстрировать свои таланты: «Посмотрите, у меня хвост есть!» Или поплывет к сестре проверить, как у нее дела,
— с улыбкой поделилась Елизавета.
В ближайшие месяцы Дею начнут обучать более сложным трюкам. А пока что малышка с удовольствием играет с обручем или подвесным фитболом. Особую привязанность Дея питает к взрослому самцу Мию. Ему около 18−19 лет, и он опекает юную белуху, они часто плавают вместе. В отличие от своей старшей сестры, Дея в годовалом возрасте уже очень активна и самостоятельна. Она даже от мамы начала отплывать «по своим делам» уже в месячном возрасте.
Напомним, в июле, в преддверии Дня китов и дельфинов, корреспондент ИА PrimaMedia посетил Приморский океанариум, где пообщался со старшим тренером Северином Леуновым, который уже восемь лет тренирует белух. Северин рассказал об их любимом лакомстве, показал, как проходят тренировки, и поделился своим мнением о выпущенных из китовой тюрьмы белухах.