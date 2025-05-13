Назван топ-10 подорожавших продуктов в Башкирии

В Башкирии за неделю резко подорожали основные продукты питания. Согласно данным аналитиков Башстата, в период с 28 апреля по 5 мая наибольший рост цен был зафиксирован на репчатый лук, который подорожал на 8,37% до 62,49 рубля за килограмм. Столовая свекла поднялась в цене на 5,26% (65,11 рублей/кг), морковь — на 4,92% (49,41 рублей/кг), а белокочанная капуста и яблоки стали дороже на 4,23% и 2,36% соответственно.