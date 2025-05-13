Героя России Сергея Степанова из Нукутского района торжественно встретили в аэропорту Иркутска

В аэропорту его встречали родные, коллеги, сослуживцы, а также школьники класса МЧС из Усть-Ордынской школы № 4.
От имени главы региона Игоря Кобзева с прибытием его поздравил заместитель губернатора Иркутской области — руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев. «Наши земляки с достоинством выполняют свой воинский долг, ежедневно проявляя мужество и героизм, прославляя свою малую Родину. Иркутская область гордится своим героем. Благодарю за подвиг, за защиту Родины», — сказал он.
Сергей Степанов отметил, что на передовой он просто выполнял свой долг. После отпуска планирует вернуться к своим боевым товарищам, чтобы передавать опыт молодым. «Глядя на Сергея Владимировича, понимаешь: наша армия непобедима именно потому, что в ее рядах служат такие люди. Простые мужики, но стойкие духом, сильные характером, несгибаемые волей», — прокомментировал Игорь Кобзев.
Напомним, 3 мая 2025 года президент России Владимир Путин присвоил Сергею Степанову звание Героя России. Высшую награду — медаль «Золотая Звезда» ему вручил министр обороны РФ Андрей Белоусов, отмечает пресс-служба Правительства региона.
Сергей Степанов родился в 1977 году в селе Хамхар Нукутского района. Там же окончил школу, в техникуме получил специальность ветеринара, работал в Нукутском филиале Черемховской СББЖ. Ушел защищать Родину летом 2024 года и служил старшим стрелком мотострелкового подразделения. 7 февраля 2025 года во главе штурмовой группы он захватил позиции противника, проявив беспримерное мужество и самообладание. Несмотря на ранения, Сергей Степанов продолжал командовать и вдохновлять бойцов, что привело к уничтожению вражеских сил и захвату двух станций БПЛА.