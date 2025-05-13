Героя России Сергея Степанова из Нукутского района торжественно встретили в аэропорту Иркутска

Сергей Степанов родился в 1977 году в селе Хамхар Нукутского района. Там же окончил школу, в техникуме получил специальность ветеринара, работал в Нукутском филиале Черемховской СББЖ. Ушел защищать Родину летом 2024 года и служил старшим стрелком мотострелкового подразделения. 7 февраля 2025 года во главе штурмовой группы он захватил позиции противника, проявив беспримерное мужество и самообладание. Несмотря на ранения, Сергей Степанов продолжал командовать и вдохновлять бойцов, что привело к уничтожению вражеских сил и захвату двух станций БПЛА.