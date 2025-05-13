В части Омска не будет воды

В пятницу, 16 мая 2025 года, в части Омска отключат холодную воду. Как сообщили в компании «Росводоканал Омск», с полуночи 16 мая до 23:59 на улице Ипподромная, 2 корпус 1 будут проходить ремонтные работы, из-за чего холодная вода пропадет у следующих* абонентов:
Ул. 16 Военный городок, 338, 339, 417, 417/1, 383, 381, 366, 365, 368; Ул. Панфилова, 9, 7, 1А, 5 к.1, 1; Ул. 3 Транспортная, 2; Ул. 2 Линия, 177; Ул. Ипподромная, 2 к.1, 2А к. 3, 2А к.2, 2А к.1 (админ), 2А к. 1, 1, 2Б; Ул. Б. Хмельницкого, 223/1, 223/2; Ул. К. Маркса, 41/3.
Заявлено, что машина с питьевой водой будет установлена по адресу: ул. 16 Военный гор., 417.
*Список предоставлен водоканалом и может измениться.