В части Омска не будет воды

В пятницу, 16 мая 2025 года, в части Омска отключат холодную воду. Как сообщили в компании «Росводоканал Омск», с полуночи 16 мая до 23:59 на улице Ипподромная, 2 корпус 1 будут проходить ремонтные работы, из-за чего холодная вода пропадет у следующих* абонентов: