Хоккейный клуб «Авангард» объявил о назначении канадского специалиста Луи Робитайла на должность главного тренера команды ВХЛ «Омские Крылья». Контракт с тренером подписан на два сезона. 43-летний Робитайл начал тренерскую карьеру в 2011 году и большую часть времени провёл в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL). Он работал с молодёжными сборными Канады разных возрастных групп, а в 2015 году завоевал бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира и золотую медаль молодёжного чемпионата мира в 2022 году. Последние два сезона Робитайл возглавлял клуб QMJHL Cape Breton Eagles. «В течение четырёх лет с момента создания “Омские Крылья” не смогли показать спортивный результат, достойный нашего клуба. Кроме того, команда не подпитывала “Авангард”, не развивала игроков. Нам необходимо изменить подход как к комплектованию “Крыльев”, так и к работе главного тренера. По этой причине мы пригласили на эту должность иностранного специалиста. Мы хотим, чтобы наш фарм-клуб играл в один хоккей по одной системе с основной командой — так переход из юниорского, молодёжного хоккея через фарм-клуб во взрослый хоккей будет даваться ребятам легче. То же самое касается игроков на двусторонних контрактах, которые по ходу сезона могут сменить ВХЛ на КХЛ и обратно. Наша главная цель — выстроить единую систему подготовки и развития хоккеистов по всей вертикали “Авангарда”», — рассказал генменеджер «Авангарда» Алексей Сопин. Также сообщается, что тренерский штаб «Омских Крыльев» будет полностью обновлён. Имена помощников Луи Робитайла будут объявлены позже.