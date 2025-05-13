В Самаре стартовал ранний покос газонов: задействованы 42 бригады

Замглавы города Михаил Малыхин сообщил, что ежедневно на покос выходят до 42 бригад. Работы включают стрижку, полив, удаление сорняков и вывоз травы. Уже приведены в порядок 75% газонов на набережной и 40% в парках. Полностью завершён покос на ряде улиц, включая Победы, Куйбышева и Ташкентскую.