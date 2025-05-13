В Самаре стартовал ранний покос газонов: задействованы 42 бригады

В Самаре с конца апреля начались работы по покосу газонов. До октября специалисты будут обслуживать более 2,3 тыс. гектаров зелёных зон. На совещании 12 мая мэр Иван Носков поручил усилить контроль за состоянием общественных пространств.
Замглавы города Михаил Малыхин сообщил, что ежедневно на покос выходят до 42 бригад. Работы включают стрижку, полив, удаление сорняков и вывоз травы. Уже приведены в порядок 75% газонов на набережной и 40% в парках. Полностью завершён покос на ряде улиц, включая Победы, Куйбышева и Ташкентскую.
Владельцам и арендаторам территорий напомнили об ответственности: за несвоевременный покос грозит штраф до 50 тыс. рублей, при повторном нарушении — до 100 тыс.
Также в городе начнут высадку декоративных кустарников для укрепления почвы и создания зелёных барьеров. Власти просят не парковаться на газонах и не срывать цветы.
Ранее мы писали, что на улице Ленинградской вместо деревьев высадят больше цветов и установят специальные вазоны.
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