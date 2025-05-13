В микрорайоне Казани появилось электричество

Жители микрорайона «Салават Купере» сообщили о восстановлении электроснабжения в Казани. Об этом пишет Inkazan со ссылкой на очевидцев.
Электроснабжение в домах восстановили к 09:40. Представители администрации Зеленодольского района также подтвердили решение проблемы. Школьники, учившиеся во вторую смену, смогут продолжить занятия в обычном режиме, заверили в администрации.
Стоит отметить, что подача света в дома была прервана с 3 часов ночи из-за аварии — произошло замыкание на одном из высоковольтных столбов. Без электричества остались микрорайоны «Салават Купере», Залесный, Осиново и Новая Тура почти на шесть часов. Изначально планировалось восстановить подачу в течение двух часов, однако сроки растянулись до полудня.