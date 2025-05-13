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В микрорайоне Казани появилось электричество

Учебные заведения работают в штатном режиме.

Источник: AP 2024

Жители микрорайона «Салават Купере» сообщили о восстановлении электроснабжения в Казани. Об этом пишет Inkazan со ссылкой на очевидцев.

Электроснабжение в домах восстановили к 09:40. Представители администрации Зеленодольского района также подтвердили решение проблемы. Школьники, учившиеся во вторую смену, смогут продолжить занятия в обычном режиме, заверили в администрации.

Стоит отметить, что подача света в дома была прервана с 3 часов ночи из-за аварии — произошло замыкание на одном из высоковольтных столбов. Без электричества остались микрорайоны «Салават Купере», Залесный, Осиново и Новая Тура почти на шесть часов. Изначально планировалось восстановить подачу в течение двух часов, однако сроки растянулись до полудня.