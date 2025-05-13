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Пора открывать общественные бани в Кишиневе: Половина столицы останется без горячей воды — публикуем адреса

АО «Termoelectrica» сообщает о начале работ по подготовке к отопительному сезону 2025−2026.

Источник: Комсомольская правда

Массовые отключения горячей воды в столице: список адресов.

АО «Termoelectrica» сообщает о начале работ по подготовке к отопительному сезону 2025−2026. В связи с этим по ряду адресов в столице запланированы отключения горячей воды.

БУЮКАНЫ:

13.05.2025, 13:00 — 15.05.2025, 17:00.

Сучевица, 31.

О. Гибу, 9.

Сучевица, 36/4.

Сучевица, 36/3.

Т. Владимиреску, 62 (г. Дурлешты).

Парис, 38/1, 38/2, 38/3, 36, 40.

Г. Тофан, 43.

14.05.2025, 13:00 — 16.05.2025, 17:00.

Буюкань, 4.

Е. Кока, 1v.

Ч. Порумбеску, 20.

14.05.2025, 13:00 —.

16.05.2025, 17:00.

Лиссабон, 2/1, 7.

И. Крянгэ, 22/2.

Ш. Няга, 74.

14.05.2025, 13:00 — 16.05.2025, 17:00.

Г. Топырчану, 27.

И. Некулче, 10, 12/1, 14.

РЫШКАНОВКА:

14.05.2025, 09:00 — 16.05.2025, 16:00.

Д. Рышкану, 10.

А. Дога, 28, 28/1, 28/2, 30, 32,32/1 (детсад), 32/2, 34.

19.05.2025, 08:00 — 21.05.2025, 17:00.

Киев,

2, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 14/2, 14/3, 16/1, 16/3, 16/4.

Н. Димо, 1/1, ½, 7/3.

А. Руссо, 6, 8/1, 8/2, 8/3.

БОТАНИКА:

22.05.2025, 09:00 — 27.05.2025, 17:00.

Четатя Килия, 73.

Сармизеджетуса, 35, 35/2.

Бусуйочешть, 18, 21, 23, 25.

Поставщик приносит извинения за доставленные неудобства. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (022) 447−447.

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