Пора открывать общественные бани в Кишиневе: Половина столицы останется без горячей воды — публикуем адреса

Массовые отключения горячей воды в столице: список адресов.
АО «Termoelectrica» сообщает о начале работ по подготовке к отопительному сезону 2025−2026. В связи с этим по ряду адресов в столице запланированы отключения горячей воды.
БУЮКАНЫ:
13.05.2025, 13:00 — 15.05.2025, 17:00.
Сучевица, 31.
О. Гибу, 9.
Сучевица, 36/4.
Сучевица, 36/3.
Т. Владимиреску, 62 (г. Дурлешты).
Парис, 38/1, 38/2, 38/3, 36, 40.
Г. Тофан, 43.
14.05.2025, 13:00 — 16.05.2025, 17:00.
Буюкань, 4.
Е. Кока, 1v.
Ч. Порумбеску, 20.
14.05.2025, 13:00 —.
16.05.2025, 17:00.
Лиссабон, 2/1, 7.
И. Крянгэ, 22/2.
Ш. Няга, 74.
14.05.2025, 13:00 — 16.05.2025, 17:00.
Г. Топырчану, 27.
И. Некулче, 10, 12/1, 14.
РЫШКАНОВКА:
14.05.2025, 09:00 — 16.05.2025, 16:00.
Д. Рышкану, 10.
А. Дога, 28, 28/1, 28/2, 30, 32,32/1 (детсад), 32/2, 34.
19.05.2025, 08:00 — 21.05.2025, 17:00.
Киев,
2, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 14/2, 14/3, 16/1, 16/3, 16/4.
Н. Димо, 1/1, ½, 7/3.
А. Руссо, 6, 8/1, 8/2, 8/3.
БОТАНИКА:
22.05.2025, 09:00 — 27.05.2025, 17:00.
Четатя Килия, 73.
Сармизеджетуса, 35, 35/2.
Бусуйочешть, 18, 21, 23, 25.
Поставщик приносит извинения за доставленные неудобства. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (022) 447−447.
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