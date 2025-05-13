Минздрав рассказал о состоянии попавшего под колеса иномарки 4-летнего ребенка

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил о состоянии 4-летнего мальчика, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии.
Инцидент произошел вчера вечером напротив дома № 9 по улице Менделеева. Мужчина за рулем Hyundai Solaris сбил мальчика. В результате происшествия ребенка с травмами доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу, где его осмотрели травматолог, нейрохирург и хирург.
Как отметил министр, в настоящее время состояние мальчика оценивается как средней степени тяжести. Малыш получает консервативное лечение под постоянным наблюдением врачей.
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