Родильное отделение шолоховской ЦРБ временно закрыли в Ростовской области

— В медучреждении должны быть заняты 4,5 должности врачей-акушеров-гинекологов, но специалисты числятся только на двух штатных должностях в поликлинике. Прием приостановили до укомплектованности штата. Закрытие отделения и исключение его из структуры больницы не планируется, — подчеркивают в министерстве.