Родильное отделение шолоховской ЦРБ временно закрыли в Ростовской области

Прием женщин в родильном отделении ЦРБ Шолоховского района Ростовской области временно приостановили в связи с нехваткой врачей. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
— В медучреждении должны быть заняты 4,5 должности врачей-акушеров-гинекологов, но специалисты числятся только на двух штатных должностях в поликлинике. Прием приостановили до укомплектованности штата. Закрытие отделения и исключение его из структуры больницы не планируется, — подчеркивают в министерстве.
С 14 апреля на базе шолоховской ЦГБ организовали родильный зал для оказания экстренной помощи. Женщин с низкой степенью перинатального риска направляют в ЦРБ Кашарского района, а при среднем и высоком риске — в ЦРБ Миллеровского района и медицинские организации Ростова-на-Дону.
К этому моменту проблем с транспортировкой не было, также не поступали жалобы на оказание помощи, отмечают в министерстве здравоохранения Ростовской области.
Добавим, за три года в рамках договоров о целевом обучении образование получили 645 человек, по программам ординатуры 528 человек. В системе здравоохранения Дона работают 95% выпускников.
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