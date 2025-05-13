Завершается набор волонтеров для работы на ВЭФ во Владивостоке: осталось два дня

«Волонтеров ждет работа на ключевых площадках форума: инфостойках, транспортных узлах, выставках и в зоне аккредитации», — сообщают организаторы, отметив, что всем волонтерам предоставят проживание в кампусе ДВФУ, фирменную форму, питание и обучение.