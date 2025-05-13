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Завершается набор волонтеров для работы на ВЭФ во Владивостоке: осталось два дня

Организаторы X Восточного экономического форума, который пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке, напомнили о завершении набора волонтеров.

Источник: Freepik

К участию приглашаются активные граждане от 16 лет, готовые работать на международной площадке.

«Волонтеров ждет работа на ключевых площадках форума: инфостойках, транспортных узлах, выставках и в зоне аккредитации», — сообщают организаторы, отметив, что всем волонтерам предоставят проживание в кампусе ДВФУ, фирменную форму, питание и обучение.

Для подачи заявки необходимо до 15 мая зарегистрироваться на сайте reg.congress.ru, отметив соответствующий пункт в личном кабинете (отметку в поле «ВЭФ 2025, Владивосток, 03−06.09.25» во вкладке «Работа»).

«14 мая в 16:00 состоится онлайн-презентация, где можно будет узнать все подробности о волонтерской программе», — добавили в оргкомитете.

ВЭФ-2025 станет юбилейным форумом, собравшим представителей деловых и политических кругов стран Азиатско-Тихоокеанского региона на острове Русский.