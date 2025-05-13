Мэр Омска Шелест проконтролировал ход ремонта гимназии № 88

Мэр Омска Сергей Шелест совершил очередной рабочий визит в гимназию № 88, где проходит реконструкция здания. Как сообщил глава города в своем телеграм-канале, капитальный ремонт уже вышел на финальную стадию.
«С территории образовательного учреждения снято техническое ограждение, в ближайшие дни подрядчик приступит к монтажу нового забора и фасадным работам. Внутри трудятся отделочники, которые готовят стены и полы к чистовому ремонту», — рассказал Сергей Шелест.
Также подрядчик должен выполнить обустройство пришкольной территории. Слева от центрального входа в здание появится волейбольное поле с резиновым покрытием и заграждением по периметру. Рядом будет создана спортплощадка с новыми тренажерами и площадка для младших школьников с лавочками и качелями. Территория гимназии будет освещаться современными светильниками, а само здание снабдят архитектурной подсветкой.
Глава города акцентировал внимание подрядчика на сроках сдачи объекта. Как и планировалось, обновленная гимназия должна открыться для школьников 1 сентября 2025 года.
Напомним, ремонт в здании гимназии 1955 года постройки начался в прошлом году, подрядчиком стала компания «Домострой».