Мэр Омска Шелест проконтролировал ход ремонта гимназии № 88

Также подрядчик должен выполнить обустройство пришкольной территории. Слева от центрального входа в здание появится волейбольное поле с резиновым покрытием и заграждением по периметру. Рядом будет создана спортплощадка с новыми тренажерами и площадка для младших школьников с лавочками и качелями. Территория гимназии будет освещаться современными светильниками, а само здание снабдят архитектурной подсветкой.