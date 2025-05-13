В Иркутске господдержку можно оформить через социальный контракт

По условиям соцконтракта можно начать собственное дело. Максимальная сумма субсидии — 350 тысяч рублей. Эти средства разрешено направить на покупку оборудования и основных средств, закупку материалов (не более 10% от общей суммы), а также на выполнение имущественных обязательств (максимум 15% от выплаты).