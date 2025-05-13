В Иркутске господдержку можно оформить через социальный контракт

Жители Иркутска имеют право на получение государственной помощи в рамках социального контракта. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, данное соглашение заключается между органами соцзащиты и человеком (или семьей), оказавшимся в трудной жизненной ситуации по независящим от него причинам.
— Помощь предоставляют малообеспеченным семьям, одиноко проживающим, людям с ограниченными возможностями и иным категориям, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе, — уточнили в пресс-службе администрации.
По условиям соцконтракта можно начать собственное дело. Максимальная сумма субсидии — 350 тысяч рублей. Эти средства разрешено направить на покупку оборудования и основных средств, закупку материалов (не более 10% от общей суммы), а также на выполнение имущественных обязательств (максимум 15% от выплаты).
Помимо этого государство помогает с поиском работы. До этого времени безработные, стоящие на учете в центре занятости, получают ежемесячные выплаты до 16 693 рублей и единовременную компенсацию за профессиональное обучение (не более 30 000 рублей).
Подать заявку на поддержку также могут те, кто столкнулся с тяжелыми жизненными обстоятельствами.