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Сказалось отсутствие опыта: в Калининградском зоопарке показали тщетную попытку Тиграна поухаживать за Леей (видео)

Лев отступил в последний момент, хотя его соседка стала более игривой.

В Калининградском зоопарке лев Тигран предпринял очередную попытку поухаживать за Леей. Об этом сообщили в телеграм-канале организации.

В середине апреля, 17 числа, львица из-за течки стала более игривой и легкомысленной, поэтому сосед набрался смелости и проявил инициативу. «Тигран, как мог, попытался проявить внимание, но в последний момент отступил. То ли сказывается отсутствие опыта, то ли сильно´ воспоминание об оплеухах», — уточнили в зоопарке.

У вольера Тиграна появятся дополнительные окна, чтобы калининградцы смогли наблюдать за львом.