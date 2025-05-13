Сказалось отсутствие опыта: в Калининградском зоопарке показали тщетную попытку Тиграна поухаживать за Леей (видео)

В середине апреля, 17 числа, львица из-за течки стала более игривой и легкомысленной, поэтому сосед набрался смелости и проявил инициативу. «Тигран, как мог, попытался проявить внимание, но в последний момент отступил. То ли сказывается отсутствие опыта, то ли сильно´ воспоминание об оплеухах», — уточнили в зоопарке.