Сказалось отсутствие опыта: в Калининградском зоопарке показали тщетную попытку Тиграна поухаживать за Леей (видео)

В Калининградском зоопарке лев Тигран предпринял очередную попытку поухаживать за Леей. Об этом сообщили в телеграм-канале организации.
В середине апреля, 17 числа, львица из-за течки стала более игривой и легкомысленной, поэтому сосед набрался смелости и проявил инициативу. «Тигран, как мог, попытался проявить внимание, но в последний момент отступил. То ли сказывается отсутствие опыта, то ли сильно´ воспоминание об оплеухах», — уточнили в зоопарке.
У вольера Тиграна появятся дополнительные окна, чтобы калининградцы смогли наблюдать за львом.