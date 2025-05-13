Куда отправиться на «Валдаях» и «Метеорах» из Нижнего Новгорода в 2025 году?

Из Нижнего Новгорода можно отправиться на «Валдае» до Балахны и Городца. Добраться из столицы Приволжья до города мастеров можно за 630 рублей. Билет в Балахну, в которой останавливается судно, будет стоить 350 рублей. В мае «Валдаи» по этому направлению будут курсировать ежедневно. «Водолет» предлагает несколько вариантов экскурсионных поездок в Городец. Среди них — экскурсия по городу мастеров или посещение музейного квартала.