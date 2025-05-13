Куда отправиться на «Валдаях» и «Метеорах» из Нижнего Новгорода в 2025 году?

С каждым годом пассажиропоток «Валдаев» и «Метеоров» в Нижнем Новгороде растет, как и количество маршрутов. Портал «Живем в Нижнем» подготовил список рейсов с ценами в 2025 году.
Что это за транспорт?
И «Метеоры», и «Валдаи» — это суда на подводных крыльях. И те, и другие выпускаются в Нижегородской области. Строительством занимается Центральное конструкторское бюро имени Алексеева в Чкаловске.
«Дедушкой» современных крылатых кораблей является «Ракета». Этот теплоход впервые совершил рейс в 1957 году — именно он стал первым пассажирским судном на подводных крыльях. Крылья, которые крепятся под корпусом, — уникальное решение нижегородских конструкторов. Они поднимают судно над водой и значительно увеличивают скорость движения.
«Метеоры» и «Валдаи» вышли на рейсы в Нижегородской области после того, как власти приняли решение о возрождении речного транспорта. Теперь перечень направлений постоянно расширяется — нижегородцам предлагают как регулярные рейсы, так и туристические маршруты. За пять лет было перевезено более 317 000 пассажиров. Билеты продает специализированная судоходная компания «Водолет».
Нижний Новгород — Казань.
Первые рейсы «Метеора» из Нижнего Новгорода в Казань состоялись осенью 2023 года. Теперь речные суда регулярно следуют из столицы Приволжья в столицу Татарстана. В Казань судно на подводных крыльях идет с остановками через Васильсурск, Козьмодемьянск, Чебоксары и Мариинский посад. От точки назначения будет зависеть стоимость билетов. В мае «Метеоры» отправляются 22, 29 и 31 числа. В июне-августе суда будут курсировать по вторникам, четвергам и субботам.
Цены на билеты.
- Нижний Новгород — Васильсурск — 1050 рублей
- Нижний Новгород — Козьмодемьянск — 1450 рублей
- Нижний Новгород — Чебоксары — 1750 рублей
- Нижний Новгород — Мариинский Посад — 2000 рублей
- Нижний Новгород — Казань — 2700 рублей.
Нижний Новгород — Ярославль.
Первый рейс «Метеора» между Нижним Новгородом и Ярославлем в навигации этого года состоится 27 мая. В маршрут входят несколько остановок в различных городах: Чкаловске, Юрьевце, Кинешме и Костроме. Время в пути с учетом остановок составит 9 часов 10 минут. Стоимость билета — 2700 рублей.
Нижний Новгород — Балахна и Городец.
Из Нижнего Новгорода можно отправиться на «Валдае» до Балахны и Городца. Добраться из столицы Приволжья до города мастеров можно за 630 рублей. Билет в Балахну, в которой останавливается судно, будет стоить 350 рублей. В мае «Валдаи» по этому направлению будут курсировать ежедневно. «Водолет» предлагает несколько вариантов экскурсионных поездок в Городец. Среди них — экскурсия по городу мастеров или посещение музейного квартала.
Нижний Новгород — Макарьево.
На речном транспорте можно добраться до Макарьевского монастыря. Нижегородцам предлагают два варианта поездки — рейсовую и экскурсионную. Первая обойдется в 770 рублей. Во второй половине мая рейсов в Макарьево нет, однако в июне-августе «Валдаи» начнут ходить регулярно — по понедельникам, средам и пятницам.
Экскурсионная поездка будет стоить заметно дороже — 2550 рублей. За эти деньги группу встретят у монастыря и проведут экскурсию по нему. В программе также посещение Свято-Троицкого собора Успенской церкви и храма Воскресения Христова. Общее время стоянки займет три часа.
Нижний Новгород — Юрино.
Еще одно экскурсионное направление — это речная прогулка в Шерементьевский замок. В программе — посещение Главного дома усадьбы Шерементьевых, храма Архангела Михаила и прочее. Всего остановка займет четыре часа. Суда будут курсировать в Юрино с начала июня, стоимость экскурсионного билета составляет 3800 рублей.
Нижний Новгород — Дзержинск.
На «Валдае» можно добраться до Дзержинска. До города химиков ходят регулярные рейсы — стоимость билетов на них составит 350 рублей. С 10 по 29 мая «Валдаи» ходят ежедневно. Ранее суда после города химиков следовали до Павлова, однако на данный момент этого остановочного пункта в расписании нет.
Еще один вариант — это речная прогулка до главной дзержинской достопримечательности — Шуховской башни на Оке. Экскурсия проходит без остановки в городе химиков, общее время поездки занимает 1,5 часа. Судно проходит под шестью мостами и проплывает мимо уникальной конструкции инженера Шухова. Стоимость билета составит 850 рублей.
Нижний Новгород — Бор.
Ежедневно «Валдаи» курсируют из Нижнего Новгорода на Бор. Изменения расписания возможны в праздничные дни. Эти поездки особенно актуальны во время закрытия старого Борского моста на ремонт. Стоимость поездки в одну сторону составит 120 рублей.
Обзорная прогулка по Нижнему Новгороду.
Речная прогулка не предполагает остановки. Время в пути на «Валдаях» составит один час. Пассажиры увидят Дятловы горы, Стрелку, нижегородский стадион, Борский мост, Нижне-Волжскую набережную, Речной вокзал, кремль и Чкаловскую лестницу. Поездку будет сопровождать экскурсовод. Стоимость билетов на речную прогулку составляет 650 рублей.
Возможные направления.
В прошлом году обсуждались варианты запуска транспорта на подводных крыльях в Пермь, Тольятти и Самару. Кроме того, рассматривалась возможность новых направлений и в пределах Нижегородской области. Среди них — отправления до Чулково, Выксы, Работок, Горбатова.