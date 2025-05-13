Синоптики скорректировали прогноз на 14 мая для Челябинской области

По уточненным данным, в среду не будет сильных дождей, лишь местами прошумят кратковременные, днем возможны грозы.
Ночью и утром в отдельных районах образуются туманы.
Ветер северо-восточный, восточный: ночью его скорость 2−7 м/с, локально порывы до 12 м/с, днем — 5−10 м/с, кое-где порывы до 15 м/с.
Температура воздуха предстоящей ночью плюс 4−9, на крайнем юге — до 12 градусов, при прояснении местами заморозки — до минус 1 градуса; завтра днем столбики термометров дотянутся до 13−18, на крайнем юге — до 21. Будет облачно с прояснениями.