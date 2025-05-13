В начале мая в Уфе было отмечено значительное превышение допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере. Это следует из данных Башгидрометцентра. В минувшую среду, 7 мая, на контрольном посту по адресу Ульяновых, 57 зарегистрировали превышение нормы изопропилбензола в 1,8 раза в 13:00 и в 2,6 раза в 19:00. Особенно тревожная ситуация сложилась в эту субботу вечером — содержание изопропилбензола превысило безопасный уровень в 5,1 раза, а концентрация ксилолов оказалась выше нормы в 2,2 раза. Отмечается, что 8, 9 и 11 мая измерения не проводились. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.