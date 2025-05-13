Калининградские фермеры об ущербе от заморозков: «Это большой удар»

«Когда заморозки до минус пяти, то что там поможет? У нас три дня подряд под утро температура опускалась до минус пяти. Это было 26, 27 и 28 апреля. И вот сегодня ночью и вчера на ночь до нуля она опять опускалась. Нас в этом году, вероятно, немного выручат яблоки, потому что цвет не успел полностью раскрыться. Может быть, пронесёт. Бывают такие годы, когда неурожай. У нас такое было в 2017 году, но даже тогда не настолько проблемно было, там мы процентов 50 урожая потеряли. Этот год очень печальный для садоводов. И у нас ещё не самая худшая ситуация, потому что у ребят, которые в области работают (например в Черняховском районе), проблема даже с яблоками. Кто-то обанкротится, наверное. Это реально очень большой удар».