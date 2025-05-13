В Новороссийске откроют новую зону отдыха у мыса Любви

Новая зона отдыха станет частью масштабного туристического комплекса, который активно формируется в прибрежной части Новороссийска. Предполагается, что здесь можно будет не только расслабиться у моря, но и провести время с комфортом: будет обеспечен доступ к основным услугам и инфраструктуре.



По данным мэрии, в летнем сезоне 2025 года в Новороссийске планируют работу 35 санаторно-курортных учреждений, 155 отелей и гостиниц, 8 кемпингов и глэмпингов, а также 23 объекта туристического интереса. Большая часть из них — круглогодичные. Кроме того, с 1 июня по городу заработают 28 пляжных киосков и 7 точек по продаже экскурсий.



Сейчас в городе продолжается подготовка пляжей и зон отдыха к открытию высокого сезона. Власти обещают, что в этом году Новороссийск примет гостей на новом уровне качества сервиса и безопасности.