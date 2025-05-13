Суд перенес рассмотрение дела экс-замгубернатора Ростовской области

Слушания по делу бывшего заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева перенесли на другую дату. Эту информацию указали на сайте Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону.
В электронной картотеке указано, что следующее судебное заседание должны провести 19 мая 2025 года.
К слову, 12 мая заслушали показания соседа подсудимого и понятого, а еще раньше в инстанции продлили срок ареста, наложенного на имущество семьи бывшего чиновника.
Напомним, процесс в отношении экс-чиновника в районном суде донской столицы начался в апреле этого года. Бывшего главу донского минтранса подозревают в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и в незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).
По данным следствия, в октябре 2024 года Виталий Кушнарев потребовал от директора одной из организаций 95 млн рублей. Указанные деньги якобы требовались за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капремонту, а также содержанию дорог, выполняемых в рамках госконтрактов. Задержание провели после жалобы предпринимателя в ноябре 2024 года.
Также известно, что во время обыска у экс-министра нашли незаконно купленный пистолет марки «Кольт» и патроны к нему.
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