Экс-теннисистка Петрова: Шнайдер и Андреева могут дойти до финала турнира в Риме

Бронзовый призер Олимпиады и бывшая третья ракетка мира спрогнозировала результаты выступления россиянок на состязании в Италии.
Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли в четвертьфинал турнира в Риме. Спортсменка из Самарской области ранее взяла вверх над бельгийкой Элисе Мертенс, румынкой Жаклин Кристиан и американкой Кэролайн Доулхайд. Сегодня сразится с итальянкой Жасмин Паолини (12+).
Андреева разобралась с датчанкой Кларой Таусон, Линдой Носковой из Чехии и Эмилианой Аранго из Колумбии. 14 мая встретится с Кори Гауфф из США (12+).
«Начало турнира не очень складывалось для наших спортсменов — многие вылетели в первых раундах. Хотелось бы увидеть больше девушек в ⅛ финала, но прошли только две. Думаю, и Диана, и Мирра могут пройти в следующий круг и даже дойти до полуфинала-финала», — приводит слова Надежды Петровой ТАСС.
Ранее Шнайдер поделилась подробностями работы с Динарой Сафиной.
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