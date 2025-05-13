Экс-теннисистка Петрова: Шнайдер и Андреева могут дойти до финала турнира в Риме

«Начало турнира не очень складывалось для наших спортсменов — многие вылетели в первых раундах. Хотелось бы увидеть больше девушек в ⅛ финала, но прошли только две. Думаю, и Диана, и Мирра могут пройти в следующий круг и даже дойти до полуфинала-финала», — приводит слова Надежды Петровой ТАСС.