На Батарейной набережной теперь сложно проехать и запарковаться

Во Владивостоке перегородили часть Батарейной набережной. Теперь там огорожены парковочные места и пешеходные дорожки.
Сегодня, 13 мая начались работы по благоустройству на Батарейной набережной. Очевидцами резко появившихся ремонтных работ стали жители города, которые приехали в «Олимпиец» утром. Сейчас там проблемно запарковаться и просто проезжать.
На пешеходной части уже начали разбирать брусчатку, а также демонтировать световые столбы. При этом исчезла и скульптура тигра, выполненная из металлолома. На проезжей части установленные жёлтые бытовки, а парковочные места перекрыты паллетами.
В администрации рассказали, что идёт подготовка к предстоящему благоустройству. Подробности станут известны позже.