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На Батарейной набережной теперь сложно проехать и запарковаться

Во Владивостоке на Батарейной набережной начали работы по благоустройству.

Источник: VL.ru

Во Владивостоке перегородили часть Батарейной набережной. Теперь там огорожены парковочные места и пешеходные дорожки.

Сегодня, 13 мая начались работы по благоустройству на Батарейной набережной. Очевидцами резко появившихся ремонтных работ стали жители города, которые приехали в «Олимпиец» утром. Сейчас там проблемно запарковаться и просто проезжать.

На пешеходной части уже начали разбирать брусчатку, а также демонтировать световые столбы. При этом исчезла и скульптура тигра, выполненная из металлолома. На проезжей части установленные жёлтые бытовки, а парковочные места перекрыты паллетами.

В администрации рассказали, что идёт подготовка к предстоящему благоустройству. Подробности станут известны позже.