МНС Беларуси напомнило, что истекает срок уплаты подоходного налога за 2024 год

Министерство по налогам и сборам напомнило белорусам, что 2 июня 2025 года истекает срок уплаты подоходного налога для тех граждан, которые представили налоговые декларации о своих доходах за 2024 год и которым МНС выставило суммы к оплате.
Подоходный налог уплачивается на основании извещения, направляемого налоговиками по почте, лично или в электронном виде в Личном кабинете плательщика.
В МНС отметили, что оплатить подоходный налог можно через интернет-банкинг, мобильный банкинг, в инфокиосках через систему ЕРИП, а также наличными деньгами в отделениях банка или почты на основании извещения.
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А тем временем, губернатор Гродненской области Юрий Караев сказал, кто оплатил концерт Полины Гагариной в Гродно: «Мы ни рубля на Полину Гагарину или на какой-то другой концерт не взяли» (здесь подробнее).