Пермский фестиваль «Причал» открыл прием заявок от молодых исполнителей

Молодые музыканты Перми и Пермского края могут стать участниками фестиваля «Причал». Заявки принимаются до 8 июня — как от команд, так и от сольных исполнителей песен и музыкальных произведений.
Сам фестиваль состоится в конце июля в Кировском районе — на Пермской судоверфи, новой набережной Закамска и на даче Синакевича.
Прошедшие отбор смогут представить пермякам свои авторские работы. Принять участие в конкурсе могут исполнители, создающие авторскую музыку. Подробная информация — на сайте организатора МАУК «ПермьКонцерт».