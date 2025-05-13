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Пермский фестиваль «Причал» открыл прием заявок от молодых исполнителей

Молодые музыканты Перми и Пермского края могут стать участниками фестиваля «Причал».

Молодые музыканты Перми и Пермского края могут стать участниками фестиваля «Причал». Заявки принимаются до 8 июня — как от команд, так и от сольных исполнителей песен и музыкальных произведений.

Сам фестиваль состоится в конце июля в Кировском районе — на Пермской судоверфи, новой набережной Закамска и на даче Синакевича.

Прошедшие отбор смогут представить пермякам свои авторские работы. Принять участие в конкурсе могут исполнители, создающие авторскую музыку. Подробная информация — на сайте организатора МАУК «ПермьКонцерт».