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Приморское кольцо между Светлогорском и Пионерским перекроют почти на весь день

Водителям предстоит делать крюк в 10 километров.

В Калининградской области 14 мая почти на весь день перекроют участок Приморского кольца. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе Росавтодора.

Речь про отрезок федеральной дороги между Светлогорском и Пионерским. С 10:30 до 16:30 среды там запланированы тактико-специальные учения по ликвидации последствий ДТП.

На время перекрытия для автомобилистов организуют объезд. Чтобы добраться до Светлогорска, водителям предстоит сделать приличный крюк через Пионерский: расстояние составит 10 километров.

На Горького необычным образом отключился светофор, к работе привлекли регулировщика.