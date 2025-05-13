Регоператору капремонта объявили предостережение за срыв сроков

Заместитель прокурора Башкирии Сергей Воротынцев объявил официальное предостережение генеральному директору НОФ «Региональный оператор капитального ремонта» Павлу Сафонову. Как рассказала пресс-служба ведомства, поводом стало невыполнение графика работ по ремонту крыш в многоквартирных домах.
Согласно республиканской программе, в 2025 году должны быть отремонтированы кровли 222 многоквартирных домов. Однако на данный момент оператор не провел необходимые конкурсные процедуры для выбора подрядчиков и не заключил соответствующие договоры.
В прокуратуре подчеркнули социальную значимость своевременного выполнения капремонта и потребовали срочно согласовать стоимость работ, организовать конкурсы и заключить контракты. Гендиректору оператора напомнили об ответственности за возможное неисполнение этих требований.
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