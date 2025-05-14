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Кроссворд на 14 мая 2025

14 мая отмечает день рождения София Коппола — режиссер, сценарист и одна из самых узнаваемых фигур современного авторского кино. Ее работы отличаются уникальным стилем, вниманием к женскому взгляду и визуальной поэтичностью. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить ее главные картины.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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