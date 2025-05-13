В Уфу приехал агитационный поезд Победы

— В этом году у нас особая дата — 80-летие Великой Победы! 4 года продолжалась самая страшная и кровопролитная война ХХ века, мужчины и женщины плечом к плечу сражались на фронте и работали в тылу. И долгие годы после этого все вместе восстанавливали страну. День Победы — священный праздник для всех поколений россиян, символ героизма, преданности Родине. «Единство в памяти. Сила в подвиге!» — так называется эта замечательная и очень нужная акция, участниками которой мы стали. Поезд, следующий по железнодорожным путям, объединяет города и села, станции и полустанки, всех жителей страны. Он соединяет наше прошлое, настоящее и будущее. Мы живы нашей историей, мы верим в завтрашний день!", — отметил Алексей Касьянов.