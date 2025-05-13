В Уфу приехал агитационный поезд Победы

13 мая в девять утра на уфимский железнодорожный вокзал прибыл передвижной состав в рамках всероссийской агитационной акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!». Это совместный проект Минобороны России и РЖД, приуроченный к 80-летию Победы. На перроне поезд вместе с жителями Башкирии встречал и главный федеральный инспектор по региону Алексей Касьянов.
Агитпоезд состоит из 19 вагонов, восемь из которых — тематические с интерактивными экспозициями, посвященными разным родам войск и подвигам героев страны. Также представлены образцы исторической техники и современное вооружение — трофейные бронетранспортеры, захваченные российскими военными в ходе проведения специальной военной операции.
Фото: Юлия ТЮТИНА.
Организаторов и гостей мероприятия приветствовал главный федеральный инспектор республики Алексей Касьянов.
— В этом году у нас особая дата — 80-летие Великой Победы! 4 года продолжалась самая страшная и кровопролитная война ХХ века, мужчины и женщины плечом к плечу сражались на фронте и работали в тылу. И долгие годы после этого все вместе восстанавливали страну. День Победы — священный праздник для всех поколений россиян, символ героизма, преданности Родине. «Единство в памяти. Сила в подвиге!» — так называется эта замечательная и очень нужная акция, участниками которой мы стали. Поезд, следующий по железнодорожным путям, объединяет города и села, станции и полустанки, всех жителей страны. Он соединяет наше прошлое, настоящее и будущее. Мы живы нашей историей, мы верим в завтрашний день!", — отметил Алексей Касьянов.
Кроме посещения музея, все желающие смогли попробовать солдатскую кашу — на перроне развернули полевую кухню. Акция сопровождалась концертом. Но еще до ее начала священнослужители благословили поезд на дальнейшее следование, прочитав молитвы.
Фото: Юлия ТЮТИНА.
Агитационная акция началась 19 апреля и завершится 3 июля на Киевском вокзале Москвы. За это время поезд посетит 75 городов России, преодолев 33 тысячи километров.