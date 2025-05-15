Ответы на кроссворд от 14 мая 2025: интересные факты про Софию Копполу

2. Реклама

София Коппола активно сотрудничает с известными люксовыми брендами. Для Louis Vuitton она разработала капсульную коллекцию сумок в 2009 году и сняла несколько рекламных роликов, включая кампанию с Элеонорой Копполой и Эммой Стронг. С Chanel Коппола работала над короткометражными фильмами и рекламными кампаниями, такими как Chanel Coco Mademoiselle, а также проектом с Кирстен Данст, стилизованным под «Марию-Антуанетту». Она также снимала рекламные кампании для Cartier с участием Рами Малека и Катрин Денев, Dior и Calvin Klein, выделяясь своим уникальным подходом к визуальному повествованию.