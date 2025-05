Ответы на кроссворд от 14 мая 2025: интересные факты про Софию Копполу

5. Клип

В 2003 году София Коппола создала видеоклип для песни «I Just Don’t Know What to Do with Myself» группы The White Stripes, который впоследствии стал культовым. Ролик выделился минималистичной черно-белой эстетикой и перформансом Кейт Мосс, исполняющей танец на пилоне. Клип стал ярким примером фирменного стиля Копполы, характеризующегося тонкостью, интимностью и вниманием к женскому образу, и получил признание за стильную подачу и атмосферу.