«Открытые ворота для инфекций»: почему механическая чистка лица вредит коже

Механическая чистка кожи лица остается одной из наиболее популярных салонных процедур. Однако сегодня косметологи все чаще называют ее бесполезной, а в большинстве случаев — опасной. Косметолог-эстетист Дарья Силина рассказала «Вечерней Москве», что такое механическая чистка лица и насколько безопасна эта процедура.
Безопасна ли чистка лица.
По словам эксперта, наша кожа ежедневно подвергается воздействию вредных внешних факторов. Пыль, ультрафиолет, загрязненный воздух, неправильное питание и стресс — все это влияет на состояние кожи, ее внешний вид и способность клеток к регенерации.
— На поверхности кожи образуется множество отмерших клеток, которые закупоривают сальные протоки, что вызывает неприятные последствия в виде черных точек, высыпаний и локальных воспалений, — говорит она.
Многие уверены, что с перечисленными состояниями эффективно справляется механическая чистка лица. Но, как оказалось, стремление быстро улучшить состояние кожи может привести к обратному эффекту и усилить проблему, предупредила специалист.
— Чистка лица у косметолога — одна из самых распространенных и вместе с тем наименее обоснованная с точки зрения дерматологии процедура. Несмотря на растущую популярность, механическая чистка сопряжена с рисками, а потенциальных угроз больше, чем пользы, — отметила Силина.
Как рассказала косметолог, механическая чистка предполагает надавливание на кожу и выдавливание воспалительных элементов. В результате воздействия барьерная функция кожи нарушается, роговой слой повреждается, а полученные микротравмы становятся открытыми воротами для инфекций.
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— У кожи, страдающей от акне или розацеа, изначально есть проблема с микробиомом. А значит, она особенно подвержена нападкам условно-патогенной флоры. В результате механической травматизации бактерии и инфекции могут проникнуть в глубокие слои кожи и воспалительных элементов станет еще больше, — подчеркнула она.
Собеседница «ВМ» подчеркнула, что механическая чистка нередко приводит к обострению воспалительного процесса при дерматозах. Но это далеко не все риски, связанные с процедурой. Подобный способ очищения также негативно сказывается на здоровье и внешнем виде кожи лица из-за того, что:
провоцирует пигментацию;формирует рубцы; усиливает чувствительность;вызывает сосудистые проявления.
— После процедуры может наблюдаться краткосрочное облегчение. Но уже спустя 3−7 дней воспалительный процесс начинает вновь нарастать. Кроме того, процедура довольно болезненная, и многие пациенты, чаще подростки, больше не хотят заниматься восстановлением кожи, что также влечет ухудшение состояния, — считает Силина.
С чего начинается лечение кожи лица.
Грамотная диагностика — первый шаг на пути к ремиссии и улучшению состояния кожи с акне или розацеа. Терапия начинается с обследования и сбора анамнеза. Чтобы подобрать правильный уход и назначить процедуры, косметолог должен провести глубокую системную работу с информацией о состоянии всего организма.
— Зачастую пациенту назначают чистку без предварительной консультации, хотя необходимо работать с липидным барьером. В итоге человек сталкивается с ухудшением ситуации и тратит годы на бесполезное лечение при помощи травмирующих манипуляций, — рассказала эксперт.
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Косметолог заверила, что сама по себе механическая чистка не воздействует на первопричину появления комедонов. Улучшить состояние кожи можно только путем системной работы:
тщательного обследования;поддерживающей терапии;грамотного домашнего ухода для восстановления кожного микробиома.
— Комедоны — это не грязь, а накопленное и окисленное кожное сало в порах. Добиться эффективного результата нельзя без воздействия на саму сальную железу. Полагаясь только на чистки, прийти к стойкой ремиссии невозможно, — добавила она.
Рекомендации по уходу.
Оптимальное решение — чистки в домашних условиях при помощи мягких, но активных средств, и систематический уход. Вместо агрессивных и потенциально травматичных процедур косметолог порекомендовала внедрить в рутину научно обоснованный, комплексный и безопасный домашний уход. Благодаря глубокому и длительному воздействию система дает устойчивый результат без риска для кожи.
Пример ухода:
Бережное очищение с мягким ПАВ — мягкое средство эффективно удаляет макияж, себум и загрязнения, не нарушая pH и защитный барьер кожи. Эксфолиация — нанесение системы, содержащей ферменты, кислоты или полирующие частицы, которые выравнивают рельеф кожи. Тонизация — правильно подобранное средство позволяет уменьшить постакне, выровнять тон и придать коже сияние. Крем — завершающий этап. Рекомендовано выбирать продукты с высокой концентрацией липидов и керамидов. Усиленный состав укрепляет защитный барьер, глубоко питает и восстанавливает текстуру кожи.
— А если же вы хотите попробовать салонную процедуру, необходимо начать с консультации со специалистом и тщательной диагностики, — заключила Силина.
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