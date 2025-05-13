«Открытые ворота для инфекций»: почему механическая чистка лица вредит коже

— У кожи, страдающей от акне или розацеа, изначально есть проблема с микробиомом. А значит, она особенно подвержена нападкам условно-патогенной флоры. В результате механической травматизации бактерии и инфекции могут проникнуть в глубокие слои кожи и воспалительных элементов станет еще больше, — подчеркнула она.