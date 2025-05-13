В Калининграде заработала «Школа искусственного интеллекта»

Первая «Школа искусственного интеллекта», которая заработала в Калининграде, поможет школьникам изучить теорию и практику работы с ИИ. Занятия стартовали 12 мая на площадке центра «Мой бизнес», сообщает пресс-служба регионального правительства.
В первом потоке собралось 10 человек, которым предстоит изучить историю цифровых технологий, основы алгоритмизации и анализа данных, использование искусственного интеллекта, создание ботов.
Как отметила и. о. министра цифровых технологий и связи Калининградской области Анастасия Голубых, образовательный интенсив по искусственному интеллекту — проект калининградского кластера информационных технологий.
Обучение в школе бесплатное, скоро объявят второй и последующие наборы. За информацией предлагают следить на сайте и в официальных пабликах «Мой бизнес».