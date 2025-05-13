В Пермском крае 14 мая откроют речной маршрут «Березники-Быстрая»

В Верховьях Камы с 14 мая начнет работу речной маршрут «Березники-Быстрая-Березники». В навигацию 2025 года его начнет обслуживать судно «Карат». Завершающим ее станет рейс 12 октября.
С мая по сентябрь «Карат» будет отправляться три раза в неделю, в октябре — два раза в неделю. Протяженность маршрута составит 37 км, остановочные пункты в пути следования — Огурдино, Орел и Таман.
Место отправления и прибытия в Березниках — промышленный канал в районе Чкалово («Лодочная база»). Отправление из Березников: в будни — 09:00, выходные дни — 14:00. Из Быстрой — в 12:40 и 17:20 соответственно.
Стоимость проезда между конечными точками отправления составит 206 ₽, для детей 5−10 лет — льготный тариф в размере 50%.
Самым протяженным в навигацию 2025 года станет межмуниципальный речной маршрут «Пермь-Заречный» по реке Каме.