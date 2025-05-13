Опубликована программа Парижского полумарафона-2025 в Челябинской области

Напомним, забеги состоятся 31 мая и 1 июня. Всего в программе 10 дистанций. Также предусмотрены групповая велогонка на 30 км, детская дистанция на 150 м.
В первый день запланированы северная ходьба, велозаезды, забег на 5 км, ночной забег «Огни Уральского Парижа», а также Парижская неделя моды. Во второй — полумарафон на дистанцию 21,1 км, забег на 10 км, детские забеги и «Парижская миля».
Ожидается, что участие в спортивной части мероприятия примут свыше 3 тыс. легкоатлетов. Будет организован палаточный городок с удобной инфраструктурой для комфортного отдыха.
Село Париж находится в Нагайбакском районе.