Опубликована программа Парижского полумарафона-2025 в Челябинской области

В первый день запланированы северная ходьба, велозаезды, забег на 5 км, ночной забег «Огни Уральского Парижа», а также Парижская неделя моды. Во второй — полумарафон на дистанцию 21,1 км, забег на 10 км, детские забеги и «Парижская миля».