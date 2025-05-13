В Омской области появился новый лесопитомник

В этом году работники Седельниковского лесхоза создали новый питомник, чтобы самостоятельно выращивать саженцы. Специалисты из Седельниковского лесничества помогли им посеять 2,5 килограмма семян на площади 0,04 гектара. Об этом рассказали в главном управлении лесного хозяйства Омской области.
Также к работе подключились специалисты из Саргатского лесничества. В этом году им помогли местные ветераны лесного хозяйства. С их помощью лесоводы высеяли 12 килограммов семян сосны на площади 0,2 гектара — на килограмм больше, чем планировалось.
Черлакский и Степной лесхозы посеяли по 19 килограммов семян сосны, а Большереченский — 20 килограммов. Однако «рекорд» по объёмам посева пока держит Омский лесхоз: в апреле они посеяли 20 килограммов семян сосны обыкновенной и пять килограммов семян ели сибирской.
В работах участвуют и специалисты главного управления. Евгений Старокожев, первый заместитель начальника ГУЛХ, отметил высокое качество работы лесхозов при посеве семян.
Работы по посеву уже завершены в питомниках Крутинского, Любинского и Тюкалинского лесхозов.