Народный артист России Сергей Маковецкий расстроился из-за отмены гастролей в Севастополе

Маковецкий подчеркнул, что гастроли театра всегда планируются заранее, и отмена, произошедшая после 36-часовой поездки труппы, была неожиданной. Власти Севастополя решили отменить спектакли, так как посчитали, что в «патриотической столице России» неуместно показывать работы, которые они считают связанными с «предательством». Министерство культуры России также раскритиковало репертуар театра.