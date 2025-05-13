Тихончук: глубина бронирования отдыха в Крыму достигает октября

Об этом «Крым 24» сообщил председатель Комитета Госсовета региона по курортам и туризму Роман Тихончук.
Он напомнил, что Крым принял в майские праздники более 357 тысяч туристов, что на треть больше, чем в 2024 году.
По словам Тихончука, гости полуострова хорошо планируют бюджет и в этом им помогают субъекты туристической отрасли, которые делают акции круглый год.
Он добавил, что возвратность туриста достигает 70%.
Напомним, за майские праздники более 180 тысяч туристов отдохнули в Ялте.
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщал, что повысился спрос на отдых летом в республике. Средний уровень бронирования составил 47−49%.
В 2025 году количество бронирования отелей и гостиниц в Евпатории увеличилось на 50% по сравнению с предыдущим годом.
В Крыму особо охраняемые природные территории готовят к курортному сезону. Так, на горе Болгатура в Гурзуфе оборудовали лестницу и деревянные скамейки.
Исполнительный директор ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная рассказывала, что в регионе растет популярность оздоровительного туризма, эту тенденцию поддерживают даже отели, которые даже не относятся к санаторно-курортному комплексу.