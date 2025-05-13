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Тихончук: глубина бронирования отдыха в Крыму достигает октября

Глубина бронирования отдыха в Республике Крым на данный момент достигает 150 дней, уже есть бронь на октябрь.

Об этом «Крым 24» сообщил председатель Комитета Госсовета региона по курортам и туризму Роман Тихончук.

Он напомнил, что Крым принял в майские праздники более 357 тысяч туристов, что на треть больше, чем в 2024 году.

По словам Тихончука, гости полуострова хорошо планируют бюджет и в этом им помогают субъекты туристической отрасли, которые делают акции круглый год.

Он добавил, что возвратность туриста достигает 70%.

Напомним, за майские праздники более 180 тысяч туристов отдохнули в Ялте.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщал, что повысился спрос на отдых летом в республике. Средний уровень бронирования составил 47−49%.

В 2025 году количество бронирования отелей и гостиниц в Евпатории увеличилось на 50% по сравнению с предыдущим годом.

В Крыму особо охраняемые природные территории готовят к курортному сезону. Так, на горе Болгатура в Гурзуфе оборудовали лестницу и деревянные скамейки.

Исполнительный директор ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная рассказывала, что в регионе растет популярность оздоровительного туризма, эту тенденцию поддерживают даже отели, которые даже не относятся к санаторно-курортному комплексу.