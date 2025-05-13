В Челябинске родился малыш-богатырь весом более 5 кг

«Друзья, у нас невероятная новость! Сегодня в нашем роддоме родился малыш, который сразу заявил о себе своим внушительным весом — 5 кг 10 гр! Вот это старт! Настоящий маленький чемпион уже с первых минут жизни! С малышом и мамой все отлично, они восстанавливаются после “тяжелых” родов. Мы восхищаемся силой мамы и желаем всей семье здоровья, гармонии и много-много счастливых моментов. А нашему богатырю — расти сильным, здоровым и любознательным», — эмоционально поздравило роженицу учреждение.