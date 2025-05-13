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Для детей на территории Башкирии сократили комендантский час

В Башкирии сократили летний детский комендантский час.

Источник: Комсомольская правда

Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

На законодательном уровне было утверждено время пребывания несовершеннолетних на улице и в общественных местах. Как считают власти, эта мера должна содействовать «физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей».

С 22:00 до 06:00 не допускается нахождение детей младше 17 лет в общественных местах без сопровождения родителей или их законных представителей. Летом — с 1 мая по 30 сентября — с 23:00 до 06:00.

Общественным местом власти называют улицы, стадионы, площади, детские и спортивные площадки, пляжи, скверы, дворы и места общего пользования в жилых домах, общественный транспорт, территории и помещения вокзалов, речные порты, аэропорты, кладбища и интернет-кафе.