Вице-премьер назвал Севастополь образцовым регионом по уровню проведения ЕГЭ

Согласно утвержденному графику, основной период проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2025 году намечен на 21 мая — 16 июня, резервные даты — с 26 по 28 июня и с 30 июня по 2 июля. Основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 4 июля, пересдачи назначены на 3 и 4 июля.