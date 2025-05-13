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В Омске кондуктор выгнала из трамвая четвероклассника

10-летний мальчик мог заблудиться и замерзнуть.

Источник: Комсомольская правда

В Омске кондуктор выгнала из салона трамвая ученика четвертого класса. Маленький мальчик забыл дома транспортную карту и не смог оплатить проезд.

«Ребенок учится в 4 классе, это даже не подросток. Он забыл карту дома. Мало того, что кондуктор нахамила, да еще и выгнала за две остановки от дома. Ребенку пришлось идти домой пешком», — пожаловалась в соцсетях мать мальчика.

По словам омички, инцидент произошел сегодня утром, трамвай следовал в сторону Амура. Женщина готовит обращение в правоохранительные органы.

Основанием для обращения станет то, что в Омской области законодательно запрещено высаживать из общественного транспорта несовершеннолетних безбилетников младше 16 лет. Для виновных за это предусмотрен штраф в размере до 30 тысяч рублей. Ограничения были введены для безопасности детей.

Официальной реакции от департамента транспорта на этот инцидент пока не поступало.