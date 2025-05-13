В Омске кондуктор выгнала из трамвая четвероклассника

«Ребенок учится в 4 классе, это даже не подросток. Он забыл карту дома. Мало того, что кондуктор нахамила, да еще и выгнала за две остановки от дома. Ребенку пришлось идти домой пешком», — пожаловалась в соцсетях мать мальчика.