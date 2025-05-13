В Омске кондуктор выгнала из трамвая четвероклассника

В Омске кондуктор выгнала из салона трамвая ученика четвертого класса. Маленький мальчик забыл дома транспортную карту и не смог оплатить проезд.
«Ребенок учится в 4 классе, это даже не подросток. Он забыл карту дома. Мало того, что кондуктор нахамила, да еще и выгнала за две остановки от дома. Ребенку пришлось идти домой пешком», — пожаловалась в соцсетях мать мальчика.
По словам омички, инцидент произошел сегодня утром, трамвай следовал в сторону Амура. Женщина готовит обращение в правоохранительные органы.
Основанием для обращения станет то, что в Омской области законодательно запрещено высаживать из общественного транспорта несовершеннолетних безбилетников младше 16 лет. Для виновных за это предусмотрен штраф в размере до 30 тысяч рублей. Ограничения были введены для безопасности детей.
Официальной реакции от департамента транспорта на этот инцидент пока не поступало.