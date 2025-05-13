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За последнюю неделю в Прикамье ликвидировано 59 пожаров

В теруправлении МЧС подвели итоги недели, в которой было 4 выходных дня.

В теруправлении МЧС подвели итоги недели, в которой было 4 выходных дня. За это время огнеборцы ликвидирован 59 пожаров и спасли 7 человек, в том числе двоих детей. Но есть и погибшие, и пострадавшие.

Основные причины трагедий — неосторожное обращение с огнем и нарушения при эксплуатации электрооборудования. В МЧС напоминают: в регионе уже месяц идет пожароопасный сезон. Он требует внимательного отношения к собственной и чужой безопасности, заботы о сохранности имущества. За нарушение правил граждан штрафуют на 20 тысяч рублей, должностных лиц на 30. А для организаций штраф может достигать 400 тысяч.