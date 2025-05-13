Палубная авиация ВМС США провела условную бомбардировку Курил весной 1983 года

В начале апреля во время серии маневров Enterprise удалось скрыться от всех средств наблюдения и оторваться от советских подлодок. В условиях строгого радиомолчания корабль с эскортом начал двигаться от Камчатки к южным Курилам. В какой-то момент с палубы поднялись как минимум шесть штурмовиков А-7 и начали движение к острову Зеленый, одному из самых северных в Курильской гряде. Самолеты углубились внутрь советской территории на 30 км, достигли острова, обнаружили советский военный объект и примерно 15 минут кружили над ним, совершая условные бомбометания, — то есть заходили на цель и проводили те же действия, что и при атаке, но без фактического сброса бомб. Закончив учения, штурмовики вернулись на авианосец.