Рекордно низкое число бедных зафиксировали в Ростовской области

По итогам 2024 года меньше прожиточного минимума на Дону получали 319,7 тысячи человек, по-другому это 7,7%, что намного ниже, чем в предыдущие годы. Например, в 2019 году сложное финансовое положение отмечали у 13,3% жителей области, а в 2023 году — у 9,6%.