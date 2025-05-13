Рекордно низкое число бедных зафиксировали в Ростовской области

В Ростовской области зафиксировали рекордно низкое количество жителей региона, оказавшихся за чертой бедности. Вывод следует из данных Росстата.
По итогам 2024 года меньше прожиточного минимума на Дону получали 319,7 тысячи человек, по-другому это 7,7%, что намного ниже, чем в предыдущие годы. Например, в 2019 году сложное финансовое положение отмечали у 13,3% жителей области, а в 2023 году — у 9,6%.
Ростовская область оказалась шестой в ЮФО по численности бедного населения в прошлом году.
Напомним, бедными считаются люди с доходами ниже прожиточного минимума. В 2024 году эта величина в расчете на душу населения составляла 14,5 тысячи рублей, в 2025 году ее подняли до 16,6 тысячи рублей.
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