Лишенная родительских прав минчанка получила месяц ареста за неуплату алиментов

Из-за того, что минчанка часто меняла работу и не уведомляла об этом ни судебного исполнителя, ни бухгалтера, то по алиментам образовалась задолженность. Последний раз обвиняемая перевела на содержание дочери 100 рублей в феврале 2024 года. В отношении женщины завели уголовное дело. Вину она полностью признала и раскаялась в содеянном.