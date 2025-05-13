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Лишенная родительских прав минчанка получила месяц ареста за неуплату алиментов

Минчанка, лишенная родительских прав, получила месяц ареста за неуплату алиментов на дочь.

Источник: Комсомольская правда

Лишенная родительских прав минчанка получила месяц ареста за неуплату алиментов. Подробности озвучили в прокуратуре Заводского района, пишет агентство «Минск-Новости».

Говорится, что 24-летняя обвиняемая — мать четырехлетней девочки. Женщина с мужем развелась. Место жительства для дочери было определено с отцом. Вместе с тем суд вынес решение, что минчанка каждый месяц в пользу бывшего супруга должна выплачивать алименты на содержание дочери. Срок был указан с октября 2023 года и до прекращения оснований взыскания.

«В июле 2024 года фигурантку и вовсе лишили родительских прав», — сказано в сообщении.

Из-за того, что минчанка часто меняла работу и не уведомляла об этом ни судебного исполнителя, ни бухгалтера, то по алиментам образовалась задолженность. Последний раз обвиняемая перевела на содержание дочери 100 рублей в феврале 2024 года. В отношении женщины завели уголовное дело. Вину она полностью признала и раскаялась в содеянном.

Старший помощник прокурора Заводского района Анна Юргелевич уточнила, что сейчас минчанка официально трудоустроена. Вместе с тем суд признал ее виновной в уклонении родителей в течение года от уплаты по судебному постановлению средств на содержание несовершеннолетних детей по части 1 статьи 174 Уголовного кодекса. Женщине было назначено наказание в виде ареста на срок один месяц.

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