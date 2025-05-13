В Самаре отметили Международный день медицинской сестры

12 мая в Самаре прошло торжественное мероприятие, посвящённое Международному дню медицинской сестры. В нём приняли участие председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников и министр здравоохранения области Андрей Орлов.
Лучшие сотрудники медицинских учреждений и колледжа были награждены. Праздник прошёл в Самарском медицинском колледже имени Нины Ляпиной — одном из старейших учебных заведений региона.
Геннадий Котельников напомнил, что в регионе развивают меры поддержки среднего медперсонала. Также рассматривается инициатива установить мемориальную доску в честь Нины Ляпиной — фельдшера и героини Великой Отечественной войны.
В завершение мероприятия участники возложили цветы к скульптуре «Призвание», символизирующей самоотверженность профессии.
Ранее в деревне Висловка Самарской области загорелся новый Вечный огонь в День Победы.
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!